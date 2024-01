La Soluzione ♚ Portare in arresto

La definizione e la soluzione di: Portare in arresto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Portare in arresto: Presero soltanto 4675 voti. inoltre, il 18 novembre mussolini fu tratto in arresto per alcune ore con l'accusa di detenzione di armi ed esplosivi; venne... Curiosità su: Presero soltanto 4675 voti. inoltre, il 18 novembre mussolini fu tratto in arresto per alcune ore con l'accusa di detenzione di armi ed esplosivi; venne... Moonfall è un film del 2022 diretto da Roland Emmerich. Italiano Verbo Transitivo trarre (vai alla coniugazione) portare in un luogo reale o figurato trarre in inganno estrarre, tirare fuori trasse il portafoglio dalla tasca ricavare, guadagnare trarre benefici spostarsi (raro) si trasse in disparte Sillabazione tràr | re Pronuncia IPA: /'trarre/ Etimologia / Derivazione dal latino trahere Sinonimi attrarre, attirare, condurre, invogliare, trainare, trascinare

( per estensione ) chiamare

chiamare dedurre, desumere, estrarre, levare, ottenere, ricavare, sottrarre, togliere

dare, immettere, inserire, introdurre, restituire

tirare, muovere, rimorchiare

( senso figurato ) portare, condurre, avvicinare

portare, condurre, avvicinare ( senso figurato ) persuadere, indurre, spingere, incitare

persuadere, indurre, spingere, incitare (un oggetto, un’arma) estrarre, sguainare, fare uscire

estrarre, sguainare, fare uscire ( senso figurato ) (da imbarazzo, situazione spiacevole) togliere, cavare, liberare

togliere, cavare, liberare (per estrazione o derivazione) ottenere, conseguire, ricavare, derivare

ottenere, conseguire, ricavare, derivare ( senso figurato ) (da fatti, parole) dedurre, desumere

dedurre, desumere (un assegno) emettere, spiccare

emettere, spiccare attingere

(raro) detrarre, defalcare Contrari allontanare, distogliere, scacciare

dare, immettere, inserire, introdurre, restiuire Parole derivate astrarre, attrarre, contrarre, detrarre, distrarre, estrarre, protrarre, retrarre, ritrarre, trainare, trattura



