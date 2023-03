Più è sottile e più punge - Cruciverba

Lo scorpione italiano, (Euscorpius italicus Herbst, 1800), è uno scorpione della famiglia Euscorpiidae distribuito in Europa (Italia, Svizzera, Francia, Balcani, Turchia, Grecia) e in Nord Africa. L'habitat è rappresentato soprattutto da vecchie mura, pietraie e legnaie, dove trova rifugio in buchi, anfratti e crepe. È tuttavia reperibile anche nei campi erbosi e sotto le pietre nelle zone montuose.

L'ironia (dal greco eea eironeía, «dissimulazione») consiste nell'affermare il contrario di ciò che si pensa con lo scopo di ridicolizzare o sottolineare concetti per provocare una risata. L'ironia implica una critica, ma si differenzia nettamente dal sarcasmo, che implica anche disprezzo. Si possono definire tre accezioni di ironia: