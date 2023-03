Si pestano per fare il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pestano per fare il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PINOLI

Soluzione e Curiosità per: Si pestano per fare il pesto Paestum, fino al 1926 Pesto, è un'antica città della Magna Grecia, chiamata dai Greci Poseidonia in onore di Poseidone, ma devotissima ad Atena ed Era. Dopo la sua conquista da parte dei Lucani venne chiamata Paistom, per poi assumere, sotto i Romani, il nome di Paestum. L'estensione del ... I pinoli (o pignoli) sono i semi eduli di alcune specie di pini. Di colore bianco giallognolo e di forma allungata, sono usati soprattutto nella cucina tradizionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

