Pertica uncinata - Cruciverba

Il campo di concentramento di Mauthausen, denominato campo di concentramento di Mauthausen-Gusen dall'estate del 1940, era un complesso dei campi di concentramento nazisti tedeschi. Un luogo significativo dello sterminio dell'intellighenzia polacca sotto il cosiddetto Intelligenzaktion (1939-1945) – il piano delle autorità naziste tedesche di sterminare l'intellighenzia polacca per germanizzare le terre polacche conquistate. Il secondo gruppo più numeroso di vittime in termini ...

Gli Arpioni sono uno dei gruppi ska più longevi e famosi della scena ska e della musica indipendente italiana. Fin dagli inizi della loro storia si sono caratterizzati per avere accostato brani "leggeri" e divertenti e uno stile musicale sempre melodico, godibile e assolutamente da ballare, con temi di impegno sociale e umano. La band si è sempre spesa nel sostegno fattuale di campagne e iniziative di solidarietà, senza avere problemi a esplicitare un chiaro schieramento di parte, pur non essendo e non volendo essere definita "militante" in senso classico.