Per dar fuoco alle mine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per dar fuoco alle mine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MICCIA

Soluzione e Curiosità per: Per dar fuoco alle mine Dar es Salaam ( , in arabo "casa della pace") è la più grande città della Tanzania, il principale polo economico e il primo porto del paese. La città era chiamata in origine Mzizima, nome che venne cambiato ufficialmente nel 1866. Il nome attuale viene spesso abbreviato in Dar, e la popolazione locale usa comunemente anche il nomignolo di Bongo. Pur avendo perso lo status di capitale nel 1996, formalmente sostituita da Dodoma, Dar es Salaam ... Una miccia è un cordoncino infiammabile utilizzato per innescare un esplodente a distanza. Negli esplosivi, in pirotecnica o nel munizionamento, una miccia è la parte del dispositivo che innesca lo stesso. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Per dar fuoco alle mine : fuoco; alle; mine; Una corta arma da fuoco Fa fuoco dalla bocca Ha donato il fuoco agli uomini rubandolo agli dei Distrutta dal fuoco Nel fuoco e nella torcia allenamento sportivo Hanno le spalle curve Si ricava dalle arnie Città presso Viterbo dalle importanti necropoli etrusche Cavolo dalle foglie grinzose Vicinanza o imminenza Un termine spregiativo per certi drammoni I sostegni nel caminetto Gruppo di vitamine La sigla delle bibite con tre vitamine Cerca altre Definizioni