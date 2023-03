Ha per capitale Vientiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Vientiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LAOS

Soluzione e Curiosità per: Ha per capitale Vientiane Vientiane (in laotiano , traslitterato Vìangchàn) è la capitale e la più estesa e popolosa città del Laos. Secondo il censimento del 2015, aveva una popolazione di 820 940, pari al 12,64% del totale del paese. Altri 419 090 abitanti vivono nella vicina provincia di Vientiane, costituita principalmente da zone rurali. Il Laos ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'laos/; in lingua lao: , traslitterato: Pathet Lao), ufficialmente Repubblica Popolare Democratica del Laos (lao: , trasl.: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao), è uno Stato del sud-est asiatico che non ha sbocco sul mare. Confina a nord con la Cina, a est con il Vietnam, a sud con la Cambogia, a ovest con la Thailandia e a nord-ovest con la Birmania. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

