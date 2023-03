La pazienza che spesso occorre - Cruciverba

La banda della Magliana era un'organizzazione criminale mafiosa nata ed operante a Roma e nel resto del Lazio. Il nome, attribuito dalla stampa dell'epoca, deriva dall'omonimo quartiere romano nel quale risiedevano alcuni dei fondatori e la maggior parte dei membri, sebbene altri fossero originari di altri quartieri della capitale, essendosi la stessa estesa su tutta la città, potendo contare sulla connivenza di malavitosi di alto livello. È considerata la più potente e violenta ...

Molta brigata vita beata (The More the Merrier) è un film del 1943 diretto da George Stevens.