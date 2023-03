Parte in quarta - Cruciverba

Scherzi a parte è un programma televisivo italiano di genere candid camera in onda dal 9 febbraio 1992 in prima serata, prima su Italia 1 e poi su Canale 5. Nel 2012 il titolo diventa Scherzi a parte Varietà mentre nel 2015 cambia in Le Iene presentano: Scherzi a parte (l'edizione è stata realizzata in collaborazione con Le Iene). Dal 2018 torna a chiamarsi Scherzi a parte.

Jakub Piotr Kiwior (Tychy, 15 febbraio 2000) è un calciatore polacco, difensore dell'Arsenal e della nazionale polacca.