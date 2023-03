Ha la parlantina sciolta - Cruciverba

Luigi Alfredo Ricciardi è un personaggio immaginario ideato dallo scrittore Maurizio De Giovanni. È un commissario di polizia protagonista di una serie di romanzi gialli ambientati nella Napoli degli anni trenta, in pieno regime fascista, dai quali sono stati tratti una trasposizione fumetti e una per la televisione.

Dove vai in vacanza è un film collettivo del 1978, diviso in tre episodi indipendenti. Il primo, Sarò tutta per te, è diretto da Mauro Bolognini, il secondo, Sì buana, da Luciano Salce e il terzo, Le vacanze intelligenti, da Alberto Sordi.