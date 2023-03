Palermo - Cruciverba

Palermo ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/pa'lrmo/ ; Palermu Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[pa'lm] in siciliano; Paliemmu, Palermu o Palìaimmu in dialetto palermitano) è un comune italiano di 630 170 abitanti, quinto in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Siciliana e dell'omonima città ...

Geografia

Pâ – comune del Burkina Faso

– comune del Burkina Faso PA – Provincia di Palermo

Sigle

PA – Pastor Aeternus , costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I

– , costituzione dogmatica del Concilio Vaticano I PA – Aritmetica di Peano

– Aritmetica di Peano PA – piano americano, tipo di piano di inquadratura

– piano americano, tipo di piano di inquadratura PA – posta aerea

– posta aerea PA – pressione arteriosa

– pressione arteriosa PA – potenziale d'azione

– potenziale d'azione PA – Price Action , azione del prezzo nel mercato finanziario

– , azione del prezzo nel mercato finanziario PA – procreazione assistita

– procreazione assistita PA – Johannes Kirchner, Prosopographia Attica , 1901-1903

– Johannes Kirchner, , 1901-1903 PA – pubblica amministrazione

– pubblica amministrazione PA - Produttori Associati, casa discografica italiana

Cinema

Pa' – cortometraggio del 1981 diretto da Fiorella Infascelli

Chimica

Pa – simbolo chimico del protoattinio

– simbolo chimico del protoattinio PA – abbreviazione per poliacetilene

– abbreviazione per poliacetilene PA – sigla DIN 7728 e 16780 delle poliammidi

– sigla DIN 7728 e 16780 delle poliammidi PA – abbreviazione per alcaloide pirrolizidinico

– abbreviazione per alcaloide pirrolizidinico PA – peso atomico

Codici

PA – codice vettore IATA di Florida Coastal Airlines e Pan American World Airways

– codice vettore IATA di Florida Coastal Airlines e Pan American World Airways PA – codice FIPS 10-4 del Paraguay

– codice FIPS 10-4 del Paraguay pa – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua punjabi

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua punjabi PA – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Panama

– codice ISO 3166-1 alpha-2 di Panama PA – codice ISO 3166-2:BR di Pará (Brasile)

– codice ISO 3166-2:BR di Pará (Brasile) PA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Paul (Capo Verde)

– codice ISO 3166-2:CV della Contea di Paul (Capo Verde) PA – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Pardubice (Repubblica Ceca)

– codice ISO 3166-2:CZ della regione di Pardubice (Repubblica Ceca) PA – codice ISO 3166-2:ID di Papua (Indonesia)

– codice ISO 3166-2:ID di Papua (Indonesia) PA – codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Palermo (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della città metropolitana di Palermo (Italia) PA – codice ISO 3166-2:MU di Pamplemousses (Mauritius)

– codice ISO 3166-2:MU di Pamplemousses (Mauritius) PA – codice ISO 3166-2:SV del dipartimento di La Paz (El Salvador)

– codice ISO 3166-2:SV del dipartimento di La Paz (El Salvador) PA – codice ISO 3166-2:US della Pennsylvania (Stati Uniti)

– codice ISO 3166-2:US della Pennsylvania (Stati Uniti) PA – codice ISO 3166-2:UY del dipartimento di Paysandú (Uruguay)

Elettroacustica

PA (elettroacustica) – Public Address system, sistema di amplificazione e distribuzione del suono per comunicare a un ampio pubblico, come ad esempio in una stazione o uno stadio.

Etichettatura tessile

PA – sigla della denominazione di poliammide o nylon

Informatica

.pa – dominio di primo livello di Panama

Sport

PA – nelle statistiche del baseball e del softball, presenze alla battuta (plate appearance)

Zoologia

PA – Paracribellate: abbreviazione per indicare il gruppo di fusuli della ghiandola della seta coronata posta sulle filiere dei ragni

Altro

pA – simbolo del picoampere

– simbolo del picoampere PA – simbolo del petaampere

– simbolo del petaampere Pa – simbolo del pascal

– simbolo del pascal PA – targa automobilistica di Palermo

– targa automobilistica di Palermo PA – targa automobilistica di Pazardžik (Bulgaria)

– targa automobilistica di Pazardžik (Bulgaria) PA – targa automobilistica di Passavia (Germania)

– targa automobilistica di Passavia (Germania) PA – targa automobilistica di Florina (Grecia)

– targa automobilistica di Florina (Grecia) PA – vecchia targa automobilistica di Pardubice (Repubblica Ceca)

– vecchia targa automobilistica di Pardubice (Repubblica Ceca) PA – targa automobilistica di Pancevo (Serbia)

