In Olanda e in Boemia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Olanda e in Boemia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Soluzione e Curiosità per: In Olanda e in Boemia Venceslao di Lussemburgo, in ceco Václav, detto il Pigro o il Fannullone (Norimberga, 26 febbraio 1361 – nei dintorni di Praga, 16 agosto 1419), è stato dal 1363 alla sua morte re della Boemia con il nome di Venceslao IV, dal 1376 alla sua destituzione (1400) re dei Romani e dal 1383 al (1388) duca di Lussemburgo. Dal 1373 al 1378 fu principe di Brandeburgo e quindi principe elettore, accentrando due voti ai fini dell'elezione del sovrano. Egli è ... The OA è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense Netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su Netflix il 16 dicembre 2016. Creata e prodotta da Brit Marling e Zal Batmanglij, la serie è la loro terza collaborazione. Gli episodi sono diretti da Batmanglij e la serie è prodotta da Plan B Entertainment e Anonymous Content. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

