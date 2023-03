Lo è ogni cantante per i suoi fan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è ogni cantante per i suoi fan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IDOLO

Soluzione e Curiosità per: Lo e ogni cantante per i suoi fan Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti (K 588) è un'opera lirica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart. Il termine idolo è una voce dotta che deriva dal latino idolu(m), a sua volta dal greco ed (éidolon) "figura", "simulacro", derivante da "ed" (eidos) "forma", "aspetto". Tale termine ha assunto una valenza polisemantica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

