Non si toccano nel disc jockey - Cruciverba

Adriano Celentano (Milano, 6 gennaio 1938) è un cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore, compositore e autore televisivo italiano.

La Jeep CJ (Civilian Jeep) è una vettura fuoristrada costruita per il mercato civile, dal 1944 al 1986, dalla Willys-Overland (successivamente diventato Jeep). È nata come versione commerciale del veicolo Willys MB, utilizzato largamente dall'esercito americano e non solo, durante la seconda guerra mondiale.