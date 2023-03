Non fa il tifo per la Lazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non fa il tifo per la Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROMANISTA

Soluzione e Curiosità per: Non fa il tifo per la Lazio L'ultras o ultrà è un tifoso organizzato di una società sportiva. Il fenomeno interessa gli sport di squadra come il calcio, la pallacanestro, la pallanuoto e l'hockey. Il Romanista è un quotidiano sportivo con sede a Roma, l'unico al mondo dedicato a una squadra di calcio. Il giornale, dedicato alla società calcistica Roma, nacque nell'estate del 2004, con il primo numero uscito in edicola il 10 settembre dello stesso anno. Le pubblicazioni sono durate fino all'agosto 2014 (dopo una pausa tra il marzo e il dicembre 2009) e sono riprese il 15 settembre 2017. Lo slogan è "Il quotidiano dei tifosi più tifosi al mondo". Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Non fa il tifo per la Lazio : tifo; lazio; Fa alzare i tifosi allo stadio L onda che i tifosi simulano alzandosi e sedendosi La passione dei tifosi Fa ondeggiare i tifosi La gran passione dei tifosi Che non ammettono dilazioni Un campione di popolazione per studi statistici Ninfa trasformata nella costellazione dell Orsa Zona costiera tirrenica tra Toscana e lazio Grande stella della costellazione di Orione Cerca altre Definizioni