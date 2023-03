Non riesce a trovarla il tormentato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non riesce a trovarla il tormentato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PACE

Soluzione e Curiosità per: Non riesce a trovarla il tormentato Bourne è il nome con cui viene identificata una serie cinematografica di film di spionaggio con protagonista Jason Bourne, ex agente della CIA, interpretato da Matt Damon. La Pace è una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche personale ovvero intraindividuale, o eventualmente legata ad altri contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

