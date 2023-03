Non le misura chi ingiuria - Cruciverba

Maurizio Gasparri (Roma, 18 luglio 1956) è un politico e giornalista italiano, ministro delle comunicazioni nel governo Berlusconi II, presidente del gruppo parlamentare de Il Popolo della Libertà al Senato nella XVI legislatura e vicepresidente del Senato della Repubblica nella XVII e nella XIX legislatura della Repubblica Italiana.

Parole parole è un brano musicale inciso dalla cantante italiana Mina in duetto con l'attore Alberto Lupo, pubblicato per la prima volta su singolo il 13 aprile 1972 dall'etichetta discografica dell'artista PDU e poi inserito nell'album Cinquemilaquarantatre a giugno dello stesso anno. L'anno successivo, Dalida e Alain Delon registrarono la canzone in francese come Paroles, paroles, che divenne un successo internazionale e uno standard in Francia.