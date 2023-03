Non ecclesiastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non ecclesiastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LAICO

Soluzione e Curiosità per: Non ecclesiastico Ecclesiastico – membro della Chiesa o del clero

– membro della Chiesa o del clero Ecclesiastico – o Siracide, uno dei libri deuterocanonici dell'Antico Testamento Il termine laico nell'accezione moderna del termine ha assunto significato di "aconfessionale", ossia dislegato da qualsiasi autorità confessionale, ecclesiastica (o non ecclesiastica), e quindi da qualsiasi confessione religiosa (o non religiosa). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

