Non crescono sulla lingua - Cruciverba

Piccole donne (Little Women or, Meg, Jo, Beth, and Amy) è il più famoso romanzo di Louisa May Alcott, pubblicato inizialmente negli Stati Uniti in due volumi, il primo nel 1868 e il secondo nel 1869.

Il pelo è una piccola formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute della maggior parte dei mammiferi, mentre le altre specie non li posseggono. Il pelo dell'essere umano è corto e setoso sulla maggior parte del corpo, mentre in alcuni punti specifici come la testa, il pube, i genitali e le ascelle è più lungo e di qualità diversa; in particolare, il pelo che cresce sulla pelle del cranio viene generalmente chiamato capello, mentre quello presente sul viso degli individui maschili è detto, nel suo insieme, barba.