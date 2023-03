Il nome della Lollobrigida - Cruciverba

Santa Maria in Montesanto è una chiesa di Roma, situata nel rione Campo Marzio, in piazza del Popolo, tra via del Corso e via del Babuino, nota anche come Chiesa degli artisti. Essa è popolarmente conosciuta come chiesa gemella di Santa Maria dei Miracoli, pur presentando sensibili differenze soprattutto nell'impostazione planimetrica.

Gina Lollobrigida, all'anagrafe Luigia (Subiaco, 4 luglio 1927 – Roma, 16 gennaio 2023), è stata un'attrice italiana.