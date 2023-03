Il nitrato d argento per gli alchimisti - Cruciverba

L'acido nitrico è l'ossiacido dell'azoto pentavalente, di formula HNO 3 . È un acido minerale forte, nonché un forte agente ossidante.

Il nitrato d'argento è il sale di argento dell'acido nitrico, di formula AgNO 3 . A temperatura ambiente si presenta come una polvere cristallina incolore molto solubile in acqua, cui impartisce una reazione blandamente acida: il pH di una soluzione di 100 g in un litro d'acqua a 20 °C è compreso tra 5,4 e 6,4; è infatti un composto HS, secondo la moderna teoria Hard-Soft della dissociazione acido base (Teoria HSAB secondo Ralph Pearson, 1968). È abbastanza solubile anche in etanolo (20,8 g/l a temperatura ambiente).