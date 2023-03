Nelle stazioni ci sono le mobili - Cruciverba

Le stazioni dell'arte sono un complesso artistico-funzionale, composto da quindici fermate della metropolitana di Napoli, in cui è stata prestata particolare attenzione a rendere gli ambienti belli, confortevoli ed efficienti. La finalità principale è di combinare la fruizione del trasporto pubblico con l'esposizione degli utenti all'arte contemporanea, allo scopo di favorirne la conoscenza e diffusione. La finalità secondaria è di riqualificare vaste aree del tessuto urbano e fungere ...

Scalea (Scalìa in calabrese, Skalia in greco bizantino) è un comune italiano di 11 363 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria.