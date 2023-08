Vi nacque Lucio Dalla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi nacque Lucio Dalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLOGNA

Significato/Curiosita : Vi nacque lucio dalla

"dalla" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dalla (disambigua). disambiguazione – se stai cercando l'omonimo album, vedi lucio dalla... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bologna (disambigua). bologna (pronuncia[·info], afi: /bo'loa/; in dialetto bolognese bulåggna... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

