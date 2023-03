Mossa da compassione - Cruciverba

Black Sails è una serie televisiva statunitense creata da Jonathan E. Steinberg e Robert Levine per il canale via cavo Starz, trasmessa dal 25 gennaio 2014 al 2 aprile 2017 per un totale di quattro stagioni. In Italia, la serie viene trasmessa dal 22 settembre 2014 su AXN (stagioni 1-3) e Sky Atlantic (stagione 4).

Donna pietosa e di novella etate, è una canzone contenuta nella Vita nuova di Dante Alighieri (XXIII 17-28)