La definizione e la soluzione di: La mosca di stalla nota anche come mosca cavallina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TAFANO

Tavolo con i dadi. correre la cavallina abbandonarsi a una vita spensierata e gaudente, ricca di avventure galanti. cortina di ferro l'espressione viene... Tavolo con i dadi. correreabbandonarsi a una vita spensierata e gaudente, riccaavventure galanti. cortinaferro l'espressione viene... I tabanidi o tafàni (Tabanidae Latreille, 1802) sono una famiglia cosmopolita di insetti dell'ordine dei Ditteri (Brachycera: Tabanomorpha). Tradizionalmente inclusi nel raggruppamento degli Orthorrhapha o Brachiceri inferiori, rappresentano una delle famiglie più importanti per numero di specie, diffusione e, soprattutto, per la ricorrente ematofagia delle femmine e le implicazioni di carattere sanitario, medico e veterinario. Per questo motivo, i tafani rientrano fra i ditteri più studiati e più conosciuti, sia nella biologia, sia nella sistematica. Vi sono comprese circa 4.400 specie descritte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

