Il mosaico dell ebanista - Cruciverba

Per ebanisteria s'intende l'arte di progettare e produrre manufatti in legno come mobili, statue, quadri ed altri elementi d'arredo attraverso l'uso di antiche tecniche di ebanisteria, tra cui l'intarsio e l'intaglio.

Arte

Intarsio ( o tarsìa) – Commesso di elementi o lastrine di legno, marmi o altri materiali inseriti e incollati su un supporto rigido e disposti a formare, per contrasto cromatico, un disegno geometrico o figurato.

– Commesso di elementi o lastrine di legno, marmi o altri materiali inseriti e incollati su un supporto rigido e disposti a formare, per contrasto cromatico, un disegno geometrico o figurato. Opus sectile – Commesso di elementi o lastrine di marmi o di altri materiali (pietra, vetro, ecc.) composti ed applicati su pareti o pavimenti direttamente sulla malta di sottofondo e disposti a formare, per contrasto cromatico,un disegno geometrico o figurato

Edifici

– chiesa di Napoli Palazzo Spinelli di Tarsia – palazzo di Napoli

Geografia

– lago della Calabria Riserva naturale Tarsia – area naturale protetta della Calabria

Persone

– antifascista italiano Galeazzo di Tarsia – poeta italiano

Altro