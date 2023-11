La definizione e la soluzione di: Le monete dei Romeni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : LEI

Verosimilmente al 2024. le banconote sono difficilmente distruttibili per evitarne la contraffazione. nel secolo xvii, negli stati romeni si usava come valuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le monete dei Romeni : monete; romeni; Ex monete inglesi; Antiche monete ; Raccogliere francobolli o monete ; Figure umane in rilievo su monete e medaglie; Grosse monete d argento tardo medievali; Le monete del Marocco e dell Algeria; Originarono con i Romani i romeni ; La città con più romeni ; Le monete ufficiali dei romeni ; Li hanno in tasca i romeni ;

