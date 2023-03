Un modo di conservare certi ortaggi - Cruciverba

Un prodotto fitosanitario è un prodotto pronto all'impiego, previa diluizione in acqua (salvo eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti vegetali) o influirne sui processi vitali (crescita, ecc.). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i prodotti fitosanitari sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita. Nel mondo sono noti con il termine di ...

Antonio Tiberi (Frosinone, 24 giugno 2001) è un ciclista su strada italiano che corre per il team Trek-Segafredo. È stato campione del mondo a cronometro Juniors nel 2019 ed è professionista dal 2021.