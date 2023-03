In mezzo ai viaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo ai viaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AG

Soluzione e Curiosità per: In mezzo ai viaggi La Terra di Mezzo è una regione di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli si svolgono interamente nella Terra di Mezzo, così come parte de Il Silmarillion e dei Racconti incompiuti. Geografia Ág – comune dell'Ungheria nella contea di Baranya Sigle Australian Greens – Verdi Australiani

– Verdi Australiani Autorità giudiziaria

Azione giovani – movimento giovanile di Alleanza Nazionale

– movimento giovanile di Alleanza Nazionale Alpinismo giovanile – Attività del Club Alpino Italiano

– Attività del Club Alpino Italiano AG – targa automobilistica di Agrigento (Italia) Aeronautica AG – Aviazione generale Chimica Ag – simbolo chimico dell'argento Biologia Ag – abbreviazione di antigene Codici AG – codice vettore IATA di Air Contractors

AG – codice FIPS 10-4 dell'Algeria

AG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Antigua e Barbuda

AG – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Agrigento (Italia)

AG – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Arge (Romania)

AG – codice ISO 3166-2:CH del Canton Argovia (Svizzera) Economia AG – abbreviazione di Aktiengesellschaft, un tipo di società di capitali tedesca Etichettatura tessile AG – sigla della denominazione della fibra alginica Informatica .ag – dominio di primo livello di Antigua e Barbuda Musica AG – rapper estone Zoologia AG – Aggregata: abbreviazione per indicare il fusulo singolo della ghiandola della seta aggregata posta sulle filiere dei ragni Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ag» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

