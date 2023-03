In mezzo alla confezione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo alla confezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EZ

Soluzione e Curiosità per: In mezzo alla confezione Il Moro è un tipo di sigaro Toscano, realizzato a mano presso la manifattura di Lucca e commercializzato dal 2000. Per confezione, dimensioni e prezzo è il sigaro di punta tra i cosiddetti "toscani". La qualità superiore è testimoniata anche dalla ricercata confezione. La dimensione del sigaro risulta più lunga di circa il 40% rispetto agli altri sigari toscani, mentre il diametro del 25%. Il costo, per concludere, è (dato 2009) circa sette volte superiore del sigaro Toscano Originale ... Codici EZ – codice vettore IATA di Evergreen International Airlines e Sun Air of Scandinavia

EZ – codice FIPS 10-4 della Repubblica Ceca Altro Ez – abbreviazione del Libro di Ezechiele

EZ – abbreviazione della parola inglese easy (facile), basata sulla pronuncia dell'inglese

(facile), basata sulla pronuncia dell'inglese EZ – abbreviazione del genere musicale easycore Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

