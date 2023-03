Mezzi per trasporti su gomma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzi per trasporti su gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIR

Soluzione e Curiosità per: Mezzi per trasporti su gomma Il trasporto internazionale su gomma è il trasferimento terrestre di merci tra due diversi Stati (con o senza attraversamento di paesi terzi). Esso si basa su accordi che si applicano ai trasporti effettuati integralmente via strada, ma anche ad alcuni tipi di trasporto intermodale effettuati via terra. Sigle Tasso interno di rendimento – funzione di matematica finanziaria per la valutazione di un investimento

– funzione di matematica finanziaria per la valutazione di un investimento Transports Internationaux Routiers – trasporto internazionale su gomma e relativi veicoli stradali

– trasporto internazionale su gomma e relativi veicoli stradali Trofeo Italiano Rally – campionato italiano per vetture rally organizzato dalla CSAI Codici TIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tirupati (India)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tirupati (India) tir – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua tigrina

– codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua tigrina TIR – targa automobilistica di Tirschenreuth (Germania) Musica TIR – album di Loredana Bertè del 1977 Altro Tir – film del 2013 diretto da Alberto Fasulo

– film del 2013 diretto da Alberto Fasulo Tir – singolo di Adriano Celentano del 2001, tratto dall'album Esco di rado e parlo ancora meno

– singolo di Adriano Celentano del 2001, tratto dall'album Tir – quarto mese dell'anno nel calendario persiano, inizia approssimativamente il 22 giugno e termina il 22 luglio

– quarto mese dell'anno nel calendario persiano, inizia approssimativamente il 22 giugno e termina il 22 luglio Tir – divinità della mitologia norrena

– divinità della mitologia norrena Tir – runa dell'alfabeto Fuþorc Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «TIR» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

