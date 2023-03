Un metallo da Olimpiadi - Cruciverba

I Giochi della XXIX Olimpiade (in cinese: S, Dì èrshíjiu jiè xiàjì àolínpikè yùndònghuìP), noti anche come Pechino 2008, si sono svolti a Pechino, in Cina, dall'8 al 24 agosto 2008.

L'oro è l'elemento chimico di numero atomico 79 e il suo simbolo è Au (dal latino aurum). È un metallo di transizione tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo, dovuto all'assorbimento delle lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente.