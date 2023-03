Malattia che attacca il cuoio capelluto - Cruciverba

L'alopecia areata, chiamata in passato Area Celsi, è una patologia in cui la repentina caduta dei capelli, o di altri peli del corpo, si manifesta tipicamente a chiazze glabre o aree, da cui il nome. Solitamente le prime chiazze si manifestano nel cuoio capelluto e, nella maggior parte dei casi, si risolve spontaneamente, senza mostrare segni di cicatrici.. Nell'1% circa dei casi la patologia può estendersi all'intero cuoio capelluto (alopecia totale, AT) o a tutto il corpo (alopecia ...

La tigna favosa è una dermatomicosi, appartenente alla famiglia delle tigne che colpisce il cuoio capelluto, ma può anche insediarsi sulla pelle e sulle unghie.