Lunghe file di persone in attesa - Cruciverba

La notte dei lunghi coltelli, ricordata in Germania come "Röhm-Putsch" ("il colpo di Stato di Röhm", secondo l'espressione coniata dalla propaganda del regime nazista) o anche come "operazione colibrì", fu un'epurazione avvenuta la notte fra il 30 giugno e il 1º luglio del 1934 in cui le SS e la Gestapo assassinarono per ordine di Adolf Hitler almeno un centinaio di persone tra cui diversi esponenti di spicco del partito nazista, in particolare: Ernst Röhm, ...

Geografia

Code – unità amministrativa del comune di Bauska (Lettonia)

Musica

Code – gruppo musicale black metal

– gruppo musicale black metal Code – album dei Cabaret Voltaire del 1987

– album dei Cabaret Voltaire del 1987 Code – album di Lukas Rieger del 2018

Pagine correlate