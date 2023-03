Lecce - Cruciverba

Lecce ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'lee/; Lécce in dialetto salentino; pp, Luppìu in grico) è un comune italiano di 94 491 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia della Puglia e principale centro urbano del Salento. Situata in posizione pressoché centrale della penisola salentina, tra la costa adriatica e quella ionica, è il capoluogo di provincia più orientale d'Italia.

Codici

LE – codice FIPS 10-4 del Libano

LE – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Alessio (Albania)

LE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Léon (Spagna)

LE – codice ISO 3166-2:GN di Lélouma (Guinea)

LE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lecce (Italia)

LE – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Liepaja (Lettonia)

Fisica

Le – numero di Lewis

Informatica

LE – abbreviazione di Linear Executable, formato di file eseguibile a 32 bit studiato da Microsoft e da IBM per i driver software dei sistemi operativi Microsoft Windows (da Windows 95 in poi) e OS/2

Persone

Lê

Cung Lê (1972) – ex lottatore di arti marziali miste, ex lottatore di sanda e attore vietnamita naturalizzato statunitense

Altro

LE – targa automobilistica di Leoben (Austria)

LE – Targa automobilistica di Lecce (Puglia)

Le – articolo determinativo femminile plurale

Lê – nome di tre dinastie reali del Vietnam Prima dinastia Lê (980-1009) Seconda dinastia Lê (1428-1527) Terza dinastia Lê (1533-1788)



