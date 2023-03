Larghi e comodi - Cruciverba

Il Crip Walk (spesso abbreviato in C-Walk) è una forma di danza originatasi a Compton nella prima metà degli anni settanta.

In matematica, in particolare in geometria, un triangolo ottusangolo è un triangolo il cui angolo di ampiezza maggiore è un angolo ottuso; essendo la somma degli angoli interni di un triangolo uguale a 180°, significa che vi può essere un solo angolo ottuso (più ampio di 90°), e che i restanti devono essere per forza entrambi acuti (meno ampi di 90°).