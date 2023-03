L Istituto che sovvenzionava le grandi imprese - Cruciverba

Ravenna (, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ra'venna/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ra'vnna/; Ravèna in romagnolo) è un comune italiano di 155 868 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. È la città più grande e storicamente più importante della Romagna; il suo territorio comunale è il secondo in ...

L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (in acronimo IRI) è stato un ente pubblico economico italiano con funzioni di politica industriale.