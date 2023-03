Insufficienza - Cruciverba

L'insufficienza cardiaca (IC) o scompenso cardiaco è una sindrome clinica complessa definita come l'incapacità del cuore di fornire il sangue in quantità adeguata rispetto all'effettiva richiesta dell'organismo o la capacità di soddisfare tale richiesta solamente a pressioni di riempimento ventricolari superiori alla norma.

La lingua ucraina o ucraino (nome nativo aï ´, ukrajins’ka móva; AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ukr'jinsk 'mw/) è una lingua slava orientale parlata in Ucraina. Per alcuni va identificata anche con la lingua rutena, con riferimento ai parlanti che vivevano nell'Impero austro-ungarico; altri invece ritengono che il ruteno sia una lingua a sé stante e non una semplice variante dialettale dell'ucraino.