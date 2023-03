L insieme dei pezzi per fabbricarsi qualcosa da soli - Cruciverba

La serie televisiva Le terrificanti avventure di Sabrina, composta da 36 episodi in totale divisi in 4 parti, è stata pubblicata sul servizio di streaming on demand Netflix in tutti i paesi in cui è disponibile. I primi 10 episodi sono usciti il 26 ottobre 2018, il 14 dicembre è uscito un episodio speciale natalizio della serie. La seconda parte è stata pubblicata il 5 aprile 2019. La terza parte è stata pubblicata il 24 gennaio 2020 mentre la quarta ed ultima parte è stata ...

Kit – prontuario ovvero equipaggiamento assortito ma compatto destinato ad una specifica funzione (esempi: kit di pronto soccorso, kit di attrezzi – prontuario attrezzi)

Istituzioni

KIT – acronimo di Karlsruher Institut für Technologie di Karlsruhe in Germania

Codici