Indurisce la C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indurisce la C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACCA

Soluzione e Curiosità per: Indurisce la C Con il nome lyocell (o tencel) si intende una fibra prodotta dalla cellulosa frantumata disciolta in NMMO-monoidrato (N-metilmorfolina-N-Ossido-monoidrato); il prodotto risultante è di consistenza simile al miele, ma si indurisce quando oltrepassa la filiera. Si distingue perciò dalla viscosa che utilizza il solfuro di carbonio facendo comunque parte delle fibre cellulosiche. Acca Larenzia (in latino Acca Larentia o Laurentia, -ae) è un personaggio della mitologia romana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

