Fu un grande navigatore - Cruciverba

Enrico di Aviz, detto Enrico il Navigatore o principe di Sagres (in portoghese: Infante Dom Henrique o Infante de Sagres ou Navegador, Henricus in latino; Oporto, 4 marzo 1394 – Sagres, 13 novembre 1460), fu Infante del Portogallo, principe della casa reale portoghese e Primo Duca di Viseu.

Ferdinando Magellano (in latino: Ferdinandus Magellanus; in portoghese Fernão de Magalhães; in spagnolo Fernando de Magallanes; Porto, 4 febbraio 1480 – Mactan, 27 aprile 1521) è stato un esploratore e navigatore portoghese.