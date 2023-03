Un gol fermato in tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un gol fermato in tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARATA

Soluzione e Curiosità per: Un gol fermato in tempo Gol! È una della serie di libri per ragazzi scritta da Luigi Garlando, appartenente alla collana della casa editrice Piemme “Il Battello a Vapore”. Parata – un evento pubblico

– un evento pubblico Parata – mossa difensiva delle arti marziali

– mossa difensiva delle arti marziali Parata – comune della Francia

– comune della Francia Parata – in sport con la palla, presa della sfera con le mani da parte del portiere Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «parata» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Un gol fermato in tempo : fermato; tempo; Comprovare quanto affermato In un noto romanzo si è fermato a Eboli Affermato all inizio Scrisse Cristo si è fermato a Eboli fermato, stoppato, nel rugby Un passo indietro nel tempo Ce l ha chi ha perso tempo Strumento che misura ridotti intervalli di tempo Vicino, prossimo a livello temporale Il disk usato un tempo per contenere dati Cerca altre Definizioni