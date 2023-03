Gli animali come i gatti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali come i gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FELINI

Soluzione e Curiosità per: Gli animali come i gatti I gatti (Felis silvestris catus), noti nell'antico Egitto con il termine Mau, erano considerati sacri nella società egizia. Una recente comparazione del DNA delle razze viventi ha permesso di stabilire che i primi gatti furono addomesticati a partire dal gatto selvatico africano (Felis silvestris lybica), circa 10 000 anni fa, nella zona della Mezzaluna Fertile. Millenni dopo, un tratto caratteristico fondamentale della religione delle popolazioni della valle del ... I felini (Felinae, Waldheim, 1817) sono una sottofamiglia della famiglia dei Felidi. Sono caratterizzati da una testa di forma rotondeggiante, il muso corto e il corpo ricoperto di pelliccia, spesso maculata o striata. Hanno zampe munite di cuscinetti plantari e artigli protrattili, che utilizzano per la caccia, e hanno udito e vista ottimi, il che dà loro la possibilità di cacciare di notte. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Gli animali come i gatti : animali; come; gatti; Moltitudine di animali animali preistorici per antonomasia Insieme di animali quali galline, oche o tacchini Ci vivono animali come la giraffa e l elefante Il giardino degli animali in mostra Un pittore come Antonio Ligabue La mosca di stalla nota anche come mosca cavallina Le consonanti come la N Oscuri come certi secoli come merci straniere introdotte da noi Bei gatti di razza La toilette dei gatti Ripetuto, indica le fusa dei gatti Teme gatti e gufi Lo sono gli abiti venduti dal rigattiere Cerca altre Definizioni