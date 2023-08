il giorno dopo Ferragosto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: il giorno dopo Ferragosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEDICI

Significato/Curiosita : Il giorno dopo ferragosto

il ferragosto è un giorno festivo celebrato il 15 agosto in tutta italia, a san marino e nel canton ticino, di origine romana antica. per metonimia è anche... Ritirata dal mercato nel 2014. nella gamma fiat la sedici viene in parte sostituita dalla fiat 500x. la sedici nel 2013 è stata prodotta in circa 6.000 unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

