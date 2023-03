_ Gibson, in Arma letale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Gibson, in Arma letale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MEL

Soluzione e Curiosità per: Gibson in Arma letale Arma letale (Lethal Weapon) è un film del 1987 diretto da Richard Donner e interpretato da Mel Gibson e Danny Glover. Si tratta del primo episodio della saga di film d'azione di Arma letale, che ha come protagonisti due poliziotti di Los Angeles. Mel Columcille Gerard Gibson (Peekskill, 3 gennaio 1956) è un attore, regista cinematografico, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo e doppiatore statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

