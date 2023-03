Fa fuoco dalla bocca - Cruciverba

Il freno di bocca, detto anche freno di volata o compensatore è uno strumento posto sulla volata di una bocca da fuoco, che sia fucile, pistola o cannone, per redirezionare i gas in uscita diminuendo sia il rinculo che l'alzo della canna dopo lo sparo. I freni di bocca sono molto utilizzati in combattimento ed in competizioni di tiro a tempo, e di solito sono posti su armi da fuoco che sparano proiettili di grandi dimensioni (quali fucili da caccia grossa o ...

L'Arma dei Carabinieri (dapprima Corpo dei Carabinieri Reali e poi Arma dei Carabinieri Reali) è una delle forze di polizia italiane, con competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza. Allo stesso tempo è parte delle forze armate italiane (dal 2000 con il rango di forza armata), alle dipendenze del ministero della difesa, con dipendenza funzionale dal ministero dell'interno. Ha compiti di polizia militare sulle altre tre forze armate, in Patria e all'estero, ed è parte della Forza di gendarmeria europea.