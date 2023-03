Frinisce in estate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frinisce in estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CICALA

Soluzione e Curiosità per: Frinisce in estate William Hazlitt (Maidstone, 10 aprile 1778 – Londra, 18 settembre 1830) fu uno scrittore inglese, ricordato per la sua attività di saggista umanistico e di critico letterario, nonché come grammatico, filosofo e pittore. Le cicadidi (Cicadidae Westwood, 1840) sono una famiglia di insetti dell'ordine dei rincoti (sottordine omotteri, infraordine Cicadomorpha). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

frinisce; estate; frinisce L insetto che frinisce L insetto che frinisce frinisce destate Afa soffocante tipica dell estate Gianni, lo stilista assassinato a Miami nell estate del 1997 Lo sono molti giorni d estate La più calda è l estate Dà inizio all estate