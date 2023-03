In Francia è l ordinateur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Francia è l ordinateur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPUTER

Soluzione e Curiosità per: In Francia e l ordinateur Il francese (français, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[f~'s]) è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze. Al 2022, è parlata da 274,1 milioni di parlanti totali. Un computer ( pronuncia italiana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/kom'pjuter/, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">km-, -Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'pu-, -Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">tr), in italiano anche noto come elaboratore o calcolatore, è una macchina automatizzata programmabile in grado di eseguire sia complessi calcoli matematici (calcolatore) sia altri tipi di elaborazioni dati (elaboratore). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

