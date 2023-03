Fornisce un caldo piumino - Cruciverba

Il sacco a pelo (anche chiamato saccoletto) è un sacco progettato per consentire ad una persona di riposare o dormire in un intervallo di temperatura confortevole: utilizzato abitualmente nei campeggi all'interno di una tenda o in un bivacco presso i rifugi alpini e solitamente coadiuvato da un materassino e da un saccolenzuolo, la sua natura lo rende adatto alla creazione di un giaciglio, nei casi in cui non sia disponibile un letto.

Oca (plurale oche) è il nome italiano di un numero considerevole di uccelli, appartenenti alla famiglia delle Anatidae. Questa famiglia include anche i cigni, la maggior parte dei quali sono più grandi delle oche, e le anatre, più piccole.