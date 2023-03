Foglietto di propaganda - Cruciverba

Un testo regolativo (ma anche istruzionale o prescrittivo) è un tipo di testo che ha lo scopo di regolare il comportamento futuro (proprio e/o altrui) e che può:

Un volantino è una pubblicazione a tiratura limitata formato da una pagina stampata su una o entrambe le facciate. Il suo scopo è di informare in maniera veloce e incisiva il possibile fruitore, che spesso ne viene in possesso in modo casuale, di un determinato tipo di evento, idea, progetto, oggetto.