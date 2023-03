Il fiume di Saint-Moritz - Cruciverba

San Maurizio, noto anche come Moritz, Morris, Maurice, Mauricio o - in latino - Mauritius (Tebe, III secolo – Agaunum, 287 circa), è stato un militare romano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica.

L'Inn (in romancio En, in latino Aenus, in italiano storico Eno o Inno) è un importante fiume dell'Europa centrale, tributario destro del Danubio, lungo 517 chilometri. Il punto più alto del suo bacino idrografico è il Piz Bernina, a 4 049 metri, mentre la sorgente è considerata essere il Lago Lunghin (2 484 m), ubicato nelle Alpi Svizzere, vicino al Passo del Maloja in alta Engadina (dal romancio Engiadina: "giardino dell'Inn"), a ovest di St. Moritz, vicino al confine italiano.